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انطلاق القمة الروسية الأفريقية الثالثة بمشاركة فخامة الرئيس السيسى

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انطلاق القمة الروسية الأفريقية الثالثة بمشاركة فخامة الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 01:25 مساءً - انطلقت الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثالثة في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الروسية الأفريقية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

 

تأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة في إطار اهتمام مصر بتعزيز الشراكات الدولية، ودعم التعاون بين الدول الأفريقية وروسيا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية بالقارة الأفريقية.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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