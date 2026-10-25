الطفلة تاليا أحمد مجدي لـ"راديو النيل": أتمنى أن أصبح مؤلفة وأكتب قصصًا وروايات تفيد الناس وترتقي بهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - أعربت الطفلة تاليا أحمد مجدي عن سعادتها بالمشاركة في منتدى مصر 2026، مؤكدة أنها كانت تتمنى قضاء وقت أطول في هذا الحدث المهم.

وقالت تاليا أحمد مجدي، في تصريحات خاصة لراديو النيل، من ختام فعاليات منتدى مصر 2026، إنها شعرت بسعادة كبيرة خلال مشاركتها في المنتدى، مشيرة إلى أن أكثر ما أعجبها وأسعدها هو العرض الذي قُدّم أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أنها تتطلع إلى أن تصبح مؤلفة عندما تكبر، وأن تكتب قصصًا وروايات تفيد الناس وتسهم في الارتقاء بهم.