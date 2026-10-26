ضبط (112) ألف مخالفة مرورية وفحص (1030) سائق خلال (24) ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 01:37 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بمختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (112476) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (1030) سائقًا، وتبين إيجابية (39) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال (24) ساعة عن ضبط (520) مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

وتم فحص (156) سائقًا، وتبين إيجابية (5) حالات لتعاطي المواد المخدرة، كما تم ضبط (5) محكوم عليهم بإجمالي (8) أحكام، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.