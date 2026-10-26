جهاز مستقبل مصر يطور منظومة تخزين الحبوب ويعزز الاحتياطي الاستراتيجي (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 01:37 مساءً - من حصاد المحصول إلى تأمين الإمدادات.. مجمع صوامع الدلتا الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط بطاقة 500 ألف طن وخطط للتوسع في القدرات التخزينية



في إطار جهوده لتطوير منظومة الأمن الغذائي، يعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على تعزيز قدرات تخزين الحبوب والمنتجات الزراعية، من خلال إنشاء بنية لوجستية متكاملة تدعم مشروعات الإنتاج والتصنيع، وتحافظ على جودة المحاصيل، وترفع كفاءة إدارة الإمدادات.

ويتصدر هذه المنظومة مجمع صوامع الدلتا الجديدة، الذي تبلغ طاقته التخزينية 500 ألف طن، ويُعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، بما يعكس حجم القدرات التي يطورها الجهاز لاستيعاب الحبوب وتنظيم تداولها.

وتكتسب هذه المشروعات أهمية خاصة مع التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج، إذ ترتبط الاستفادة من المحاصيل بتوافر سعات تخزينية مناسبة، تتيح الحفاظ على جودة الحبوب وإتاحتها وفقًا للاحتياجات، وتدعم التكامل بين الزراعة والتخزين والتصنيع والتوزيع.



أولًا: مجمع صوامع الدلتا الجديدة.. طاقة تخزينية تدعم منظومة الإنتاج

يمثل مجمع صوامع الدلتا الجديدة أحد أبرز مشروعات البنية التحتية التي يطورها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لخدمة مشروعاته الزراعية والإنتاجية، بطاقة تخزينية تبلغ 500 ألف طن، تتيح استقبال كميات كبيرة من الحبوب والتعامل معها ضمن منظومة متكاملة للإنتاج والتخزين والتداول.

ويكتسب المجمع أهمية إضافية من موقعه بالقرب من مشروعات الدلتا الجديدة، بما يدعم حركة المحاصيل من مناطق الإنتاج إلى مواقع التخزين، ويساعد على تقليل مسافات النقل وتكاليف التداول، كما يعزز الربط بين الصوامع ومشروعات التصنيع والخدمات اللوجستية المحيطة بها كفاءة إدارة المحاصيل، ويوفر بنية داعمة لتوجيه الحبوب إلى الاستخدامات المطلوبة وفقًا لخطط التشغيل.

وتتكامل هذه الطاقة مع صوامع الكيان، التي تبلغ سعتها نحو 100 ألف طن، ليصل إجمالي الطاقة التخزينية ضمن مشروعات الجهاز إلى نحو 600 ألف طن، وتعكس هذه القدرات توجهًا نحو توفير بنية تخزينية تواكب حجم الإنتاج الزراعي، وتدعم تنظيم حركة الحبوب بين مواقع الإنتاج والتخزين والتصنيع.



ثانيًا: الصوامع ودورها في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي

تؤدي الصوامع دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الحبوب وإتاحتها وقت الحاجة، خصوصًا القمح المرتبط بتوفير احتياجات السوق المحلية ومنظومة الخبز المدعم، ومن خلال تطوير قدراته التخزينية، يدعم جهاز مستقبل مصر جهود إدارة المحاصيل بعد الحصاد، بما يتيح الاحتفاظ بالكميات المنتجة والاستفادة منها وفقًا للاحتياجات ومواعيد الاستخدام.

وتزداد أهمية هذه القدرات مع تعدد مصادر توفير القمح بين الإنتاج المحلي والاستيراد، إذ تحتاج المنظومة إلى أماكن مجهزة لاستقبال الحبوب وتخزينها، بما يساعد على تنظيم تدفق الإمدادات والتعامل مع اختلاف مواعيد الحصاد ووصول الشحنات، كما تتيح الإدارة الجيدة للمخزون متابعة الكميات المتاحة ومعدلات السحب، وتحديد الاحتياجات المقبلة وفقًا للبيانات الفعلية.

ويساعد الربط بين الطاقة التخزينية والإنتاج والتوريد على تعزيز كفاءة إدارة المخزون، من خلال تحسين التخطيط للكميات ومواعيد الاستلام والاستخدام، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على توافر السلع الاستراتيجية.



ثالثًا: الحد من الفاقد والحفاظ على القيمة الاقتصادية للمحاصيل

يرتبط تطوير الصوامع لدى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بهدف اقتصادي مباشر، يتمثل في الحفاظ على المحاصيل بعد الحصاد وتقليل الفاقد خلال الاستلام والمناولة والتخزين، وتبدأ هذه العملية بفحص الحبوب والتحقق من الكميات والمواصفات عند الاستلام، ثم تطبيق إجراءات التخزين والمتابعة الفنية المناسبة لطبيعتها.

وتساعد الصوامع المجهزة على تنظيم التعامل مع الكميات الكبيرة من الحبوب، ومتابعة حالتها خلال التخزين، بما يحد من احتمالات التلف ويحافظ على جودة المحصول، وتزداد أهمية هذه الإجراءات مع اتساع المساحات المزروعة وتنوع المحاصيل، إذ يتطلب تعظيم العائد من الإنتاج توفير إمكانات قادرة على استيعابه والحفاظ عليه بكفاءة.

وتنعكس كفاءة التخزين على العائد من المشروعات الزراعية، من خلال حماية قيمة المحاصيل والاستفادة من الموارد المستخدمة في إنتاجها، بما يشمل الأراضي والمياه والطاقة والعمالة، ومن ثم، تمثل الصوامع امتدادًا للبنية الإنتاجية، وتسهم في ضمان الاستفادة من المحصول بعد خروجه من الحقول.



رابعًا: التوسع في التخزين الجاف والمبرد لخدمة المنتجات الزراعية والغذائية

يمتد تطوير القدرات التخزينية لدى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى المنتجات الزراعية والغذائية التي تتطلب ظروفًا مختلفة للحفاظ على جودتها، حيث تم إنشاء قدرات للتخزين المبرد والمجمد تبلغ نحو 90 ألف طن في الدلتا الجديدة، بما يوفر إمكانات مخصصة للتعامل مع المنتجات سريعة التلف، ويدعم الحفاظ على جودتها خلال مراحل التخزين والتداول.

ويكمل التخزين المبرد منظومة تخزين الحبوب، إذ تحتاج كل فئة من المنتجات إلى تجهيزات وظروف تشغيل تتناسب مع طبيعتها، فبينما تعتمد صوامع الحبوب على نظم مخصصة لتخزين القمح والغلال، تتطلب المنتجات الطازجة والمجمدة درجات حرارة محددة تساعد على إطالة فترة الاحتفاظ بها وتقليل مخاطر التلف.

وتدعم هذه القدرات تنوع الأنشطة الزراعية والغذائية التي تخدمها مشروعات الجهاز، كما تتيح تطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بالمنتجات المختلفة، من خلال تحسين إمكانات الحفظ والتداول وربط مواقع الإنتاج بمراكز التخزين والتصنيع والتوزيع.



خامسًا: خطط التوسع في الطاقة التخزينية

يستهدف جهاز مستقبل مصر، زيادة الطاقة التخزينية إلى نحو مليوني طن في الموانئ ومناطق الدلتا الجديدة، بما يعكس توجهًا نحو توسيع البنية اللوجستية اللازمة لاستقبال السلع الغذائية وتخزينها وتنظيم تداولها، وتكتسب خطط التوسع أهمية مع زيادة الإنتاج وتنوع مصادر الإمداد، إذ تتطلب إدارة المحاصيل توفير سعات تخزينية تتناسب مع حجم التدفقات المتوقعة ومواقع الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب تطوير شبكات النقل والربط بين الموانئ ومواقع التخزين ومراكز التصنيع.

كما تتيح زيادة القدرات التخزينية مرونة أكبر في التعامل مع اختلاف مواسم الحصاد ومواعيد وصول الشحنات، وتدعم تنظيم عمليات الاستلام والسحب وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وتعكس منظومة التخزين التي يطورها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أهمية الاستثمار في البنية اللوجستية المصاحبة للإنتاج الزراعي، بدءًا من مجمع صوامع الدلتا الجديدة بطاقة 500 ألف طن، مرورًا بقدرات تخزين الحبوب الأخرى، وصولًا إلى التخزين المبرد والمجمد وخطط التوسع المستقبلية، ويساعد هذا التكامل على الحفاظ على المحاصيل، ورفع كفاءة تداولها، ودعم إدارة المخزون، بما يعزز قدرة مشروعات الإنتاج والتصنيع على الإسهام في تأمين احتياجات السوق المحلية.