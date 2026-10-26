الخارجية تتابع موقف مركب صيد مصري بالبحر الأحمر وتكثف جهودها لعودة طاقمها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 01:37 مساءً - في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج، تتابع الوزارة عن كثب ملابسات احتجاز مركب الصيد المصري "محمد أبو العزائم" في منطقة تبوك بالبحر الأحمر، إثر دخوله المياه الإقليمية السعودية عن طريق الخطأ يوم 16 أكتوبر 2026.

وفي هذا السياق، أجرت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة اتصالات مكثفة مع كبار المسؤولين بالجهات السعودية المعنية، وفي مقدمتها خفر السواحل وسلطات الموانئ، لمتابعة الموقف والعمل على سرعة إنهاء إجراءات عودة المركب وطاقمه إلى مصر. كما أوفدت القنصلية مندوباً لزيارة البحارة المصريين التسعة الموجودين على متن المركب، للاطمئنان على أوضاعهم والتأكد من تلقيهم الرعاية اللازمة. وتتواصل المساعي والاتصالات مع الجانب السعودي الشقيق لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.



وتهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجميع الصيادين والعاملين على مراكب الصيد المصرية ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للملاحة والصيد البحري، وعدم تجاوز المياه الإقليمية للدول المجاورة دون الحصول على التصاريح اللازمة، تفادياً للتعرض للمساءلة القانونية، وحفاظاً على سلامتهم ومصالحهم.