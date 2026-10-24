الزمالك يعبر الجيش الرواندي بثنائية الذهاب والإياب ويحجز مقعده في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 11:21 مساءً -

حسم الزمالك تأهله إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة، ونجح أحمد شريف في تسجيل هدف التقدم منذ الدقيقة الأولى بعد عرضية أرسلها عمر جابر، ليمنح الفريق الأبيض أفضلية مبكرة ويواصل بعدها الضغط على دفاع الفريق الرواندي.

واستمر الزمالك في صناعة الفرص خلال الشوط الأول بحثا عن تعزيز تقدمه، إلا أن لاعبيه لم ينجحوا في ترجمة الفرص إلى أهداف إضافية، فيما تدخل عمر جابر في الدقيقة الأخيرة من الشوط لينقذ مرماه من فرصة خطيرة للجيش الرواندي.

وفي الدقيقة 56 أجرى معتمد جمال تغييرين بخروج أحمد شريف ومحمد حمد، ومشاركة شيكو بانزا وأحمد ربيع، قبل أن يدفع بحسام أشرف وآدم كايد بدلا من عبد الله السعيد وعدي الدباغ في الدقيقة 71.

وواصل الزمالك إهدار عدد من الفرص خلال الشوط الثاني، لكنه حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليؤكد تفوقه على الجيش الرواندي ويضمن بطاقة العبور إلى دور المجموعات.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل ضم مهدي سليمان في حراسة المرمى، وأمامه أحمد فتوح ومحمود حمدي «الونش» ومحمد إسماعيل وعمر جابر، وفي الوسط محمد شحاتة ومحمد حمد وعبد الله السعيد، بينما قاد الهجوم أحمد عبد الرحيم «إيشو» وأحمد شريف وعدي الدباغ.

وضمت قائمة البدلاء محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد خضري ومحمد فرج وأحمد ربيع وآدم كايد وأحمد الجفالي وشيكو بانزا وحسام أشرف.

وكان الزمالك قد حسم مباراة الذهاب في كيجالي بالفوز على الجيش الرواندي بهدف دون رد على استاد أماهورو، ليعبر إلى الدور التالي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-0.