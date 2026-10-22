قوات حرس الحدود تواصل توجيه ضرباتها القاصمة للمهربين والعناصر الإجرامية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 01:26 مساءً - تواصل قوات حرس الحدود تكثيف جهودها للتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وتوجه عدد من الضربات القاصمة ضد العناصر الخارجة عن القانون على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وذلك بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية.

حيث تمكنت قوات حرس الحدود خلال الثلاث أشهر الماضية من ضبط عدد (27) واقعة فى مجال الأسلحة والذخائر والتى أسفرت عن (1149) قطعة سلاح وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة تقدر بحوالى (187000) ذخائر متنوعة .

وفى مجال المواد المخدرة تم ضبط عدد (90) واقعة ضبط والتى أسفرت عن (241) طن من المواد المخدرة مختلفة الأنواع وحوالى (1,5) مليون قرص مخدر مختلف الأنواع ، وحوالى (37) طن من الهيدرو المطحون ، هذا بالإضافة إلى ضبط (335) فدان من الزراعات والمواد المخدرة .

وفى مجال ضبط البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية المهربة تم ضبط عدد (410) وقائع ، تضمنت (1,5) مليون قاروصة سجائر ، و(10000) عبوة تبغ ، و(1250) تليفون محمول ، و(80000) قطعة ألعاب نارية ، و(12000) لتر من المواد البترولية ، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع المتنوعة غير خالصة الرسوم الجمركية .

وفى مجال مكافحة التنقيب العشوائى عن خام الذهب تم ضبط عدد (178) واقعة والتى أسفرت عن (350) طناً من أحجار مخلوطة بخام الذهب ، وعدد (450) ماكينة توليد كهرباء، و(350) هيلتى ، و (53) جهاز كشف عن المعادن .

وفى مجال ضبط العربات تم ضبط عدد (805) عربة مختلفة الأنواع مستخدمة فى التهريب والتنقيب العشوائى عن خام الذهب ، وفى مجال ضبط العملات تم ضبط ما يقارب (14) مليون جنيه مصرى وقد تم إحالة جميع المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وفى سياق متصل تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط (213 ) محاولة تسلل هجرة غير شرعية ، من مختلف الجنسيات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة بإجمالى ( 4432 ) فرد ، بالإضافة إلى تسهيل عودة (143384) فرداً سودانياً طواعية إلى دولة السودان الشقيقة من خلال معبرى (أرقين - قسطل).

تأتى تلك النجاحات إستمراراً للجهود المكثفة والإجراءات التى تتخذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً فى تأمين حدود الدولة المصرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية , وذلك بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية على جميع الإتجاهات الإستراتيجية .