توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم.. أهم تصريحات الرئيس السيسي خلال الجولة الآسيوية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر جولة شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، و نشرت رئاسة الجمهورية فيديو يتضمن لقطات من الجولة الآسيوية التي أجراها، وشهدت استقبالًا رسميًا وشعبيًا، عكست عمق العلاقات ومكانة مصر لدى الدول الثلاث.

السيسي: حفاوة الاستقبال خلال الجولة الآسيوية تعكس مكانة مصر الدولية

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تصريحات تضمنها الفيديو، إنه يحمد الله ويشكره على التوفيق الذي رافق الجولة الآسيوية، مشيرًا إلى أن ما لقيه من حفاوة في الاستقبال على المستويين الرسمي والشعبي في كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا كان مبهرًا، ويعكس مكانة مصر على الساحة الدولية.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن اتفاقيات الاستثمار التي جرى التوصل إليها مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا جاءت انعكاسًا لحالة الاستقرار التي تشهدها مصر، بما يدعم فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

ولفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تصريحات إعلامية عقب عودته بسلامة الله إلى أرض الوطن، إلى أن موضوعات الاستثمار والشراكات التي جرى تطويرها إلى شراكات استراتيجية مع الدول الثلاث تعكس الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وحجم الاستقرار الذي تتمتع به الدولة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري كان حاضرًا دائمًا في تحقيق ما شهدته مصر من تطور تحول إلى فرص للتعاون والاستثمار مع دول تتمتع بقدرات اقتصادية وتصنيعية هائلة، مؤكدًا أن ذلك يدفع هذه الدول إلى امتلاك الإرادة السياسية، سواء من جانب كبار المسؤولين ورجال الدولة أو المستثمرين الساعين إلى استثمار ما لديهم من قدرات وإمكانات، بما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر والميزات النسبية التي تمتلكها الدولة.

كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن نتائج السياسة الخارجية المصرية المتوازنة تنعكس بوضوح على علاقات مصر الدولية، في ظل ما تحظى به من احترام وتقدير من كبار المسؤولين وقيادات الدول التي يلتقي بها، مشيرًا إلى أن الانضباط السياسي الذي تتسم به تحركات الدولة المصرية وحرصها على تحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية يسهمان في تعزيز الثقة المتبادلة مع شركائها الدوليين.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أنا مش بس عايز أقول إن ده محل تقدير واحترام فقط، لا، ده كمان بيشجع الدول على إنها تنمي وتطور علاقاتها مع مصر، اللي بيعتبروها دولة بتدير علاقاتها الخارجية بشكل لائق ومحترم، وحتى في إدارة أزماتها الخارجية، وده الانطباع اللي إحنا بنخرج بيه، واللي عايز أؤكده للشعب المصري".

وأكد السيسي خلال تصريحات إعلامية عقب عودته بسلامة الله إلى أرض الوطن، في زيارة شملت جمهورية كوريا ومملكة ماليزيا ودولة إندونيسيا، أن ضبط النفس والتحكم في ردود الفعل، والسعي المستمر إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات مع الدول، مع التحلي بالصبر وطول البال، تمثل ركائز أساسية للسياسة الخارجية المصرية، لافتًا إلى أن نتائج هذه السياسة تظهر أيضًا على المستوى الشعبي، من خلال الاستقبال الطيب الذي تحظى به مصر وشعبها في الدول التي يزورها، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تعزيز التفاهم والرغبة في توسيع مجالات التعاون والشراكات الاقتصادية والتجارية والسياسية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ما شهده من استقبال رسمي وشعبي كان مبهرًا، ويعكس مكانة مصر الدولية الرفيعة، وما تحظى به الدولة المصرية وشعبها وسياستها الخارجية من احترام وتقدير، فضلًا عن الثقة في فرص الاستثمار والتعاون مع مصر في مختلف المجالات.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الجولة الآسيوية بلغت نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشملت العديد من مجالات التعاون بين مصر والدول الثلاث، وفي مقدمتها العمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الجانبين، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك.

وأكد الرئيس السيسى، أن موضوعات الاستثمار والشراكات التي جرى تطويرها إلى شراكات استراتيجية مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وما تتمتع به الدولة من استقرار، معربًا عن أمله في دوام هذه الحالة.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن ما تحقق في مصر تحول إلى فرص للتعاون والاستثمار مع الدول الثلاث، التي تمتلك قدرات اقتصادية وتصنيعية كبيرة، موضحًا أن اهتمامها بتطوير الشراكات مع مصر، والإرادة السياسية لدى قياداتها، إلى جانب اهتمام المستثمرين بتوظيف قدراتهم وإمكاناتهم، يعكس ما تتمتع به الدولة المصرية من مقومات وميزات نسبية.

وأضاف الرئيس السيسى أن الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في إنشاء بنية أساسية ضخمة ومتطورة أسهمت في تهيئة البيئة اللازمة لاستيعاب الاستثمارات المختلفة، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن الشعب المصري كان حاضرًا دائمًا في صدارة كل ما تحقق- في إشارة إلى دوره في ما شهدته مصر من تطور انعكس على فرص التعاون والاستثمار مع الدول الثلاث.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على استعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم للاستثمارات مع كوريا وماليزيا وإندونيسيا، سواء من خلال تشجيع استثمارات رجال الأعمال، أو إبرام اتفاقيات لدعمها، أو إقامة استثمارات حكومية ومشروعات مشتركة تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص في الدول الثلاث ونظرائهم من المستثمرين المصريين، بمشاركة الحكومة المصرية.

ولفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أن مؤتمرات ومنتديات رجال الأعمال التي عُقدت خلال الجولة الآسيوية عكست وجود إرادة قوية للغاية لدى الدول الثلاث لتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب من المسئولين في مصر العمل على تفعيل ما تم الاتفاق عليه، وتحويل التفاهمات والاتفاقيات إلى مشروعات واستثمارات على أرض الواقع.

وتعكس تصريحات الرئيس عقب الجولة الآسيوية تركيزًا على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تقدير دور الشعب المصري في مواجهة التحديات، وتعزيز مكانة مصر الدولية من خلال سياستها الخارجية المتوازنة، والاستفادة من الاستقرار والمقومات الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الشراكات الدولية.