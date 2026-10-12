وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيرته اليمنية تطورات الأوضاع في المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ود. أفراح عبد العزيز الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، يوم الاحد ١١ أكتوبر، وذلك لمتابعة التطورات الأخيرة في المنطقة.

من جانبه صرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال يأتي في إطار التشاور المستمر بين الجانبين بشأن التطورات في المنطقة، وأنه قد تم خلاله تناول مستجدات الأوضاع في اليمن وانعكاساتها على الصعيد الإقليمي، وكذلك الاعتداءات الأخيرة على المملكة العربية السعودية، حيث اتفق الوزيران على إدانة تلك الاعتداءات والتضامن الكامل مع المملكة باعتبار أمنها جزء من الأمن القومي العربي.

كما جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت من أهمية العمل للحفاظ على وحدة وسيادة اليمن، بما يصون مقدراته ويلبي مصالح الشعب اليمني الشقيق.