ترامب عن الهجوم الحوثي على السعودية : علمت به وسأتخذ القرار قريبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد تعرض مطار الملك خالد في الرياض إلى هجوم من جماعة الحوثي، جدلا حيث قال دونالد ترامب إنه يدرس الانضمام إلى السعودية في ردها على الجماعة المدعومة من إيران ما يفتح الباب امام وضع الولايات المتحدة وسط جبهة ثانية في الحرب مع ايران.

ترامب: علمت بالهجوم على السعودية وسأتخذ القرار قريبا

وقال ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض رداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم الضربات السعودية: ربما نفعل سندرس الأمر. علمنا للتو بالهجوم الأخير، لذا سنتخذ قراراً. نتحرك بسرعة كبيرة

أفادت وكالة أسوشيتد برس أن مقذوفًا أصاب مبنى ركاب في مطار الرياض يوم الأحد، وذلك بعد يوم واحد من استهداف صاروخ للمبنى نفسه. ولم تتوفر تفاصيل فورية حول الهجوم الأخير على مجمع مطار الملك خالد الدولي، وتحديدًا على مبنيي الركاب 3 و4 المخصصين للرحلات الداخلية

حصيلة الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن هجوم السبت على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين.

ووصف العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، والذي يقود العمليات ضد الحوثيين، الهجوم بأنه "جريمة حرب"، وقال المالكي في منشور على موقع X: "لذلك، سترد قيادة القوات المشتركة للتحالف بحزم على هذا الهجوم الإرهابي وفقًا للقانون الدولي الإنساني العرفي".

وكان هذا ثاني هجوم دموي على مطار الرياض في أقل من أسبوع، ويوم الخميس استشهد ثلاثة مواطنين سعوديين، بينهم طيار، وقد أثارت الاعتداءات الحوثية على السعودية، ولا سيما الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، إدانات دولية واسعة وبحثت الولايات المتحدة واليمن تشديد العقوبات المفروضة على الجماعة وتعزيز عزلها دولياً.