مجلس الوزراء: من نصر أكتوبر لتنمية سيناء.. ملحمة متواصلة لحماية الأرض وتعميرها.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جانبًا من مسيرة العمل الوطني التي تواصلت عقب استعادة أرض سيناء، للانتقال من مرحلة تحرير الأرض إلى مرحلة حمايتها وتعميرها وتنميتها، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة تستهدف تعزيز ارتباط سيناء بباقي الجمهورية، وتحسين جودة الحياة لأهاليها، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار.

وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله مسيرة تنمية سيناء ومدن القناة، وما شهدته من جهود ومشروعات متكاملة في مجالات البنية الأساسية والنقل والإسكان والزراعة والتعليم والصحة، إلى جانب تطوير المقومات الاقتصادية والسياحية والثقافية، بما يعزز مقومات الحياة والتنمية على أرض سيناء.

وتناول الفيديو جهود ربط سيناء بباقي الجمهورية، من خلال تنفيذ ورفع كفاءة نحو 5 آلاف كم من الطرق والكباري، وإنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس و7 كباري عائمة أعلى الممر الملاحي للقناة، إلى جانب بدء تنفيذ قطار التنمية في سيناء بمسار يبلغ طوله نحو 500 كم، يمتد من الفردان وشرق بورسعيد وبئر العبد والعريش وصولًا إلى طابا، لنقل الركاب والبضائع وربط المواني ومناطق الإنتاج والمدن والتجمعات السكانية.

وأوضح الفيديو أن تطوير قناة السويس شمل تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، بما أسهم في خفض زمن العبور المباشر للسفن من نحو 23 ساعة إلى نحو 10-11 ساعة، مع زيادة القدرة الاستيعابية للقناة من حوالي 49 إلى 97 سفينة قياسية، فضلًا عن تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تضم حاليًا 4 مناطق صناعية ويعمل بها 16 مطورًا صناعيًا، بما يسهم في توفير آلاف فرص العمل.

كما استعرض الفيديو جهود توفير مقومات الحياة للسكان، حيث تم وجارٍ إنشاء 7 مدن جديدة، وتنفيذ 18 تجمعًا سكنيًا، إلى جانب إنشاء التجمعات البدوية وقرى الصيادين في شمال سيناء، بالإضافة إلى التوسع في شبكات المياه والصرف الصحي مشروعات والكهرباء والغاز، بما يدعم جهود تعمير سيناء وتوفير بيئة متكاملة للسكن والحياة.

وتناول الفيديو كذلك المشروعات الزراعية، وفي مقدمتها معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل محطة بحر البقر، ومحطة مصرف المحسمة بما يدعم مشروع تنمية سيناء بإجمالي مساحة نحو 1.1 مليون فدان، إلى جانب تنفيذ 18 تجمعًا زراعيًا متكامل الخدمات.

وأشار الفيديو إلى التوسع في الخدمات التعليمية، حيث تم إنشاء أكثر من 600 مدرسة إضافية، ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 3165 مدرسة، إلى جانب المدارس اليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلًا عن التوسع في التعليم الجامعي وإنشاء جامعات جديدة وأهلية وتكنولوجية.

واختتم الفيديو بالتأكيد على أن نصر أكتوبر كان بداية لمسيرة متواصلة لحماية الأرض وتعميرها وزراعتها، وبناء مقومات الحياة عليها، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.