كشف ملابسات استغلال إحدى السيدات لطفل مصاب في أعمال التسول واستجداء المارة بالقليوبية

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة المشار إليه (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) حال قيامها بأعمال التسول وإستجداء المارة وبرفقتها الطفل الظاهر بالصورة ، وبمواجهتها أقرت بأن الطفل حفيدها (عمره 3 سنوات "قدمت ما يفيد ذلك") ، وقيامها باستغلاله فـى أعمال التسول وإستجداء المارة، وأنه بصحة جيدة وقيامها بوضع رباط ضاغط على رأسه وقدمية لإستعطاف المواطنين.

محمد يوسف

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