بشرى للمواطنين.. تخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص السيارات والدراجات النارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 01:25 مساءً - في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الداخلية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتيسير الإجراءات المقدمة لهم، قررت وزارة الداخلية تخفيض قيمة الرسوم المالية الخاصة بإصدار وتجديد عدد من التراخيص.

وشملت الإجراءات الجديدة تخفيض قيمة رسوم إصدار وتجديد تراخيص السيارات، بقيمة تتراوح بين 400 و600 جنيه، وفقًا لنوع الترخيص.

كما تقرر تخفيض قيمة رسوم إصدار وتجديد تراخيص القيادة، بقيمة 500 جنيه.

وفيما يتعلق بالدراجات النارية، تقرر تخفيض رسوم إصدار ترخيص قيادة الدراجة الآلية إلى 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه.

كما تم تخفيض رسوم ترخيص تسيير الدراجة النارية الخفيفة إلى 500 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن كاهلهم.