فى الشوط الأول .. منتخب مصر يتقدم على جنوب السودان بهدف زيكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 06:29 مساءً - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان، باستاد جوبا الوطنى فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027، بتقدم منتخب مصر بهدف نظيف سجله زيكو فى الدقيقة 35.

بداية المباراة جاءت سريعة وحماسية من الفريقين، واندفع منتخب جنوب السودان للهجوم والتصويب على مرمى مصطفى شوبير، بينما أنقذ حارس جنوب السودان فرصة من أمام عمر مرموش فى الدقيقة الثالية، كما أهدر إمام عاشور فرصة محققة فى الدقيقة 4، وكرر زيكو الأمر وأهدر فرصة للتهديف فى الدقيقة 6.

وفى الدقيقة 22 أهدر زيكو هدفا جديدا من انفراد تام بالمرمى، وتراجع مستوى منتخب مصر تدريجيا خلال الشوط الأول، قبل أن يستغل زيكو تمريرة أحمد فتوح داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الأول فى الدقيقة 35.

فى الدقيقة 38 أشهر الحكم أحمد إمتياز البطاقة الصفراء فى وجه مروان عطية لاعب منتخب مصر، وتصدى حارس جنوب السودان لهدف مؤكد من رأسية زيكو فى الدقيقة 42 لينتهى الشوط الأول بتقدم مصر 1-0.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب السودان

- حراسة المرمى: مصطفي شوبير

- الدفاع : محمد هاني - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - أحمد فتوح

- الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور

-الهجوم : هيثم حسن - مصطفي زيكو - عمر مرموش

يجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام جنوب السودان كلا من ، المهدي سليمان ، محمد علاء ، طارق علاء ، عمر فايد ، كريم حافظ ، محمود صابر ، علي محمود ، إبراهيم عادل ، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، حمزة عبد الكريم، بينما خرج الحارس الرابع عبدالعزيز البلعوطى من القائمة.

ترتيب منتخب مصر في مجموعته

يحتل منتخب مصر المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، ويتصدر مالاوي المجموعة برصيد 3 نقاط .

طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب السودان

يدير المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس، ويضم أحمد امتياز — حكم ساحة، لويس رالف فابيان حكم مساعد أول، أسويت تيلوك حكم مساعد ثانٍ، جان براندي ستيفي الحكم الرابع .