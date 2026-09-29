ضبط مدير مطبعة بالقاهرة بحوزته (42) ألف مطبوع تجاري دون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 04:05 مساءً - استمرارًا لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسؤول، وضُبط بحوزته أكثر من (42) ألف مطبوع تجاري بدون تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.