مرموش وهيثم حسن وإمام عاشور يقودون تشكيل منتخب مصر أمام جنوب السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 04:05 مساءً - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، التشكيل الأساسي للفراعنة استعدادًا لمواجهة جنوب السودان، المقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.



وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن، مصطفى زيكو، عمر مرموش.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، عمر فايد، كريم حافظ، محمود صابر، علي محمود، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، وحمزة عبد الكريم.

ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة جنوب السودان، ضمن مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.