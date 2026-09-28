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الأهلى يجدد عقد محمد الشناوى لـ2028

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الأهلى يجدد عقد محمد الشناوى لـ2028

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 11:29 مساءً - قام محمد الشناوي، كابتن ومنتخب مصر، مساء اليوم، بتمديد تعاقده مع النادي حتى موسم 2027 - 2028، وذلك خلال جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات والكابتن وائل جمعة مدير الكرة..

 

 

وعبر الشناوي عن اعتزازه الكبير بتقدير النادي وإدارته، وامتنانه الشديد لمساندة جماهير الأهلي الوفية، والتي وصفها بـ«الضهر والسند» للنادي ولاعبيه، وأنه وزملاءه محظوظون بهذه الجماهير التي دائمًا ما تدفعهم إلى مضاعفة الجهد وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات.

 

 

 

 

 

 

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أحمد زيدان

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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