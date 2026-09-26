وليد النحاس: تنوع المنتجات التمويلية لبنك ناصر الاجتماعي يأتي استجابة لاختلاف احتياجات الفئات المستهدفة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 01:25 مساءً - تناول وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز المنتجات والبرامج التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي في إطار دعم التمكين الاقتصادي.

وأوضح النحاس خلال ورشة العمل التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي للصحفيين والإعلاميين المعتمدين لدى الوزارة أنه يأتي في مقدمة تلك المنتجات والبرامج برنامج "مستورة" الذي يوفر تمويلًا بدون عائد للمرأة المصرية يصل إلى 50 ألف جنيه، بما يدعم قدرتها على بدء أو تطوير مشروع يدر دخلًا ويسهم في تحسين مستوى معيشتها.

كما تناول منتج "حضانتي" الذي يستهدف دعم الحضانات وتمويل احتياجاتها بتمويل يصل إلى مليون جنيه، بما يسهم في دعم هذا القطاع وتوفير بيئة مناسبة لرعاية الأطفال، إلى جانب منتج "بدايتها فكرة" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتمويل يصل إلى 60 مليون جنيه، بما يتيح تمويل مجموعة متنوعة من الأنشطة والمشروعات.

وأشار إلى منتج "فاتحة خير" لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بقيم تمويلية تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب جهود البنك في دعم الشباب من خلال مبادرة "وظيفة تك" التي تجمع بين التدريب والتأهيل وفرص التوظيف في مجالات التكنولوجيا.

وأكد أن تنوع المنتجات التمويلية يأتي استجابة لاختلاف احتياجات الفئات المستهدفة وطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي يرغب المستفيدون في تنفيذها، بما يجعل التمويل إحدى الأدوات الرئيسية في دعم التحول من الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية إلى المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي