خلال ساعات .. جرس الشيوخ يقرع لأول مرة بالعاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 01:33 مساءً - ساعات قليلة تفصل مجلس الشيوخ عن انطلاقة برلمانية مختلفة، مع ترقب صدور قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، للانعقاد في دور الانعقاد العادي الثاني، والذي يشهد حدثا بارزا بانتقال المجلس للمرة الأولى إلى مقره بالعاصمة الجديدة.

وبهذه الخطوة، تكتمل صورة انتقال غرفتي البرلمان إلى العاصمة الجديدة، بعد انتقال مجلس النواب، ليبدأ مجلس الشيوخ مرحلة جديدة من مسيرته البرلمانية من تحت قبة مقره الجديد.

أول جلسة من المقر الجديد

وتكتسب الجلسة الافتتاحية خصوصية استثنائية، إذ تشهد قرع جرس مجلس الشيوخ للمرة الأولى من العاصمة الجديدة، وتسجيل أول مضبطة وإلقاء أول كلمة افتتاحية لرئيس المجلس من مقره الجديد.

1 أكتوبر.. موعد الحسم

تنص المادة 115 من الدستور على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، وهي الأحكام الدستورية المنظمة لموعد دور الانعقاد والتي تسري على مجلس الشيوخ وفق الأحكام المنظمة له.

ويكتسب الموعد هذا العام أهمية خاصة، إذ يوافق الخميس الأول من أكتوبر يوم 1 أكتوبر 2026، ليصبح هذا التاريخ نقطة الحسم الدستورية لانطلاق دور الانعقاد، حال عدم صدور قرار بالدعوة قبل ذلك.

وبالتالي، فإن الساعات المقبلة تظل مفتوحة أمام صدور قرار الدعوة، لكن المؤكد أن عجلة العمل البرلماني تستعد للدوران من جديد.