بابا الفاتيكان يبدأ زيارته لفرنسا لمناقشة عدة قضايا بمستقبل أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 02:21 مساءً - يصل بابا الفاتيكان، البابا لاون 14، إلى فرنسا اليوم الجمعة، فى زيارة رسمية تتركز على ملفات شديدة الحساسية داخل المجتمع الفرنسي أبرزها الهجرة والموت الرحيم وقضايا الاعتداءات ومستقبل أوروبا.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية إلى أن الزيارة تعد أول زيارة دولة لبابا إلى فرنسا منذ زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2008، كما تأتي قبل نحو سبعة أشهر من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، في وقت تحتل فيه قضية الهجرة موقعًا بارزًا في النقاش السياسي، بالتزامن مع سعي حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان إلى الوصول إلى السلطة.

الموت الرحيم أبرز الناقشات للبابا فى فرنسا

ومن الملفات الأخرى التي قد تحضر بقوة خلال الزيارة، قانون الموت الرحيم، الذى أقره البرلمان الفرنسي فى يونيو الماضى، والذى يمنح بعض البالغين المصابين بأمراض غير قابلة للشفاء حق اللجوء إلى المساعدة الطبية لإنهاء حياتهم، وقد عارضت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية القانون بشدة، معتبرة أنه يمثل تحولا خطيرا فى التعامل مع قيمة الحياة الإنسانية.

كما يزور البابا جمعية تعمل على دعم المهاجرين، في خطوة تأتي بينما يشهد ملف الهجرة نقاشًا سياسيًا حادًا في فرنسا. وكان ليون الرابع عشر قد انتقد خلال زيارته إلى إسبانيا ما وصفه بـ"اللامبالاة" تجاه المهاجرين، ما يجعل موقفه من الهجرة موضع اهتمام خلال وجوده في فرنسا.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضًا محطات ذات طابع أوروبي ودولي، أبرزها خطاب في اليونسكو، وفعالية في مدينة ميتز قرب الحدود الألمانية تحت عنوان "إلى جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة". وتعكس هذه المحطات اهتمام البابا بدور أوروبا في مواجهة التحولات الدولية، إذ يرى أن القارة يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في النظام العالمي متعدد الأطراف، في ظل التنافس بين القوى الكبرى.