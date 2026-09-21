وزير الخارجية يلتقي برئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم 20 سبتمبر، بالسيد البروفيسور جيفري ساكس، الأستاذ بجامعة كولومبيا ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تناول اللقاء عدداً من الملفات الهامة على رأسها ملف التغير المناخي وموضوعات التنمية المستدامة، وسبل دفع علاقات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية مع خبراء وشركاء شبكة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بما يعزز من إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استعرض الوزير عبد العاطي الجهود والخطط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية العمل على سد الفجوة التمويلية التي تواجه الدول النامية الساعية لتحقيق تلك الأهداف، كما رحب سيادته بمشاركة الشبكة في النسخ السابقة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.