احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 01:37 مساءً - في الوقت الذي تركز فيه المؤسسات والجمعيات الإسلامية المحلية في العواصم والمدن الأوروبية مثل مدينة براغ وبرلين وروما على إدارة المشهد الخدمي والديني اليومي، تعمل في الخفاء منظومة عابرة للحدود تعتمد على شبكات مالية وإعلامية موازية، تدار بدقة من كبرى العواصم الغربية وعلى رأسها العاصمة البريطانية لندن.

وفي قلب هذه المنظومة المعقدة، يبرز اسم رجل الأعمال عبد الرحمن أبو دية المعروف بـ "أبو عامر"، كأحد أهم الفاعلين والقيادات التمويلية التي تتولى إدارة المحافظ المالية والشبكات الإعلامية التابعة أو المرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في أوروبا.

وتكشف قراءة حركة المال والإعلام التابعة للشبكات الإسلامية في أوروبا عن توزيع أدوار استراتيجي حذر، فبينما تحرص الكيانات المحلية مثل المؤسسة الإسلامية في براغ وغيرها من المراكز في أوروبا الوسطى والشرقية على تقديم نفسها أمام وزارة الثقافة والأجهزة الرسمية كـ "مؤسسات دينية واجتماعية مستقلة" محلياً، تتكفل شبكات "أبو عامر" بتوفير الدعم اللوجستي والمالي والتقني من خلف الكواليس.

ويتيح هذا الفصل التكتيكي للمؤسسات الخدمية المحلية تجنب أي ملاحقات قانونية أو حظر أمني، بينما تتلقى الرعاية والبنية التحتية اللازمة للاستمرار من خلال المحافظ المالية والشركات التي يديرها أبو دية من بريطانيا وتمتد شبكاتها عبر دول أوروبية عدة وتركيا.

ولا يتوقف دور شبكات عبد الرحمن أبو دية عند حدود الدعم المالي التقليدي، بل يمتد ليشكل "الذراع الإعلامي والتأثيري" للتنظيم في الساحة الدولية.

وتلعب شبكات الأموال التابعة لأبو دية أدوارا خطيرة ومؤثرة بداية من تأسيس المنصات والشركات الإنتاجيةكإنشاء وتدشين واجهات إعلامية وشركات خدمات إنتاجية تجارية تعمل بمرونة في الأسواق الأوروبية، انتقالا إلى حجز الترددات والبث الفضائي و إدارة عمليات شراء وحجز الترددات على القمر الصناعي والتكفل بالتكاليف التشغيلية للقنوات والمنصات الموجهة للعالمين العربي والإسلامي، وتحييد الكيانات المحليةفى أوروبا وغيرها عن تبعات الصراعات السياسية أو الاتهامات التنظيمية، من خلال ضخ الخطاب الإعلامي عبر منصات خارجية تُدار بأسماء وكيانات مستقلة ظاهرياً.

ويُظهر التحليل البنيوي لخارطة الإسلام السياسي في أوروبا أن التنظيم تخلى عموماً عن النموذج التقليدي القائم على الفروع التنظيمية المعلنة فى دول العالم، والاستعاضة عنه بـصيغة مزدوجة أشد مراوغة على الرقابة.من خلال واجهات محلية خدماتية، كمراكز ومساجد تنشط في أوساط الجاليات المسلمة، تطرح خطاباً معتدلاً وهادئاً وتصدر التمثيل الديني أمام السلطات المحلية الأوروبية .وشبكات أخرى موازية عابرة للحدود تُدار بواسطة شخصيات نافذة في ملفات التمويل والإعلام مثل عبد الرحمن أبو دية (أبو عامر) ونجله عامر أبو دية الذى توارث الحقد والفشل ، وتضمن استمرار ضخ الأموال، وإدارة المنصات، وبقاء الأثر الفكري والمؤسسي للتنظيم بعيداً عن أعين الرقابة المباشرة ومقص الحظر الأوروبي.