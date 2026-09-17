منتخب مصر للطائرة يهزم المغرب بثلاثية نظيفة.. الفراعنة يواصلون مشوارهم في بطولة أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 11:29 مساءً -

واصل منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة انطلاقته في بطولة أفريقيا المقامة حاليا في تونس بعدما حقق فوزا جديدا على حساب منتخب المغرب بنتيجة 3-0 في ثاني مواجهاته بالبطولة.

وجاء الانتصار ليمنح المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من المنافسات التي تقام في تونس وتؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على جامبيا بنتيجة 3-1 ليحصد انتصاره الثاني ويعزز موقفه في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبي جامبيا والمغرب.

وتقام البطولة في تونس بعدما تقرر نقلها من الكونغو الديمقراطية بسبب تداعيات فيروس إيبولا. وتضم المجموعة الأولى منتخبات غانا وتونس وكينيا بينما تضم المجموعة الثالثة الجزائر وتشاد ونيجيريا فيما تتكون المجموعة الرابعة من الكاميرون ورواندا وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية.

ووصلت بعثة المنتخب المصري إلى تونس الأحد الماضي استعدادا لخوض منافسات البطولة وسط تطلعات قوية للمنافسة على اللقب القاري ومواصلة النتائج الإيجابية خلال الأدوار المقبلة.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة رضا هيكل ومحمد عادل وياسين محمد ومصطفى جابر وأحمد عزب وحمادة عثمان وأحمد يوسف سعد وشهاب الدين طارق وعبد الرحمن الحسيني وأحمد سعيد وأحمد ضياء ومحمد عسران ومحمد رضا وحازم محمد عبد الهادي.