القومي لتنظيم الإعلانات: شكوى عبر المنصة الرقمية تنهي خطرا إعلانيا خلال 24 ساعة بالأزبكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 01:29 مساءً -

أكدت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الجهاز يتعامل بسرعة وجدية مع شكاوى المواطنين الواردة عبر المنصة الرقمية، مشيرة إلى أن شكوى وردت بشأن إعلان بمنطقة بين الكنائس بحي الأزبكية أسفرت عن إزالة الإعلان خلال 24 ساعة من ورودها.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل أن الشكوى تقدم بها سكان العقار رقم 6 بشارع بستان الكافوري، وتضمنت تضررهم من إعلان مضيء داخل شارع جانبي، وما يسببه من إزعاج بصري للسكان والمارة، إلى جانب ما ورد بالشكوى من وجود توصيلات كهربائية مكشوفة، بما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.

وأضافت أن الجهاز فور ورود الشكوى قام بالتواصل مع الجهة الإدارية المختصة ومتابعة الإجراءات اللازمة، حيث اتخذ الحي المختص الإجراءات اللازمة وتمت إزالة الإعلان من الموقع خلال 24 ساعة.

وشددت رئيس الجهاز على أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تمثل أولوية في عمل الجهاز، مؤكدة أن المواطن شريك أساسي في مواجهة الإعلانات المخالفة، من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر المنصة الرقمية.

وأشارت إلى أن المنصة الرقمية ( https://nrara.gov.eg ) تتيح للمواطنين إيصال شكاواهم وملاحظاتهم إلى الجهاز، بما يساعد على سرعة التعامل معها والتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن الهدف من تنظيم الإعلانات هو الحفاظ على السلامة العامة، والحد من الإزعاج البصري، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، مع تحقيق التوازن بين النشاط الإعلاني وحقوق المواطنين.

وعقب إزالة الإعلان، وجه المواطن مقدم الشكوى رسالة شكر للجهاز، قائلا: «بنشكر حضراتكم على سرعة الاستجابة والاهتمام بالشكوى».

وأكدت رئيس الجهاز أن سرعة التعامل مع الشكاوى وتحويلها إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع تعكس أهمية المنصة الرقمية كوسيلة مباشرة وفعالة للتواصل مع المواطنين.