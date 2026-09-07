انطلاق النسخة الثانية من "هاكاثون الإسكندرية للحوسبة الكمية 2026" بمكتبة الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 04:33 مساءً - شهدت مكتبة الإسكندرية انطلاق فعاليات النسخة الثانية من "هاكاثون الإسكندرية للكم 2026"، والذي يعد التجمع التقني الأبرز في مجال الحوسبة الكمية على مستوى المنطقة، وذلك بمشاركة أكثر من 120 مطور وباحث من مصر والوطن العربي وإفريقيا، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين، بهدف توظيف علوم الكم في إيجاد حلول رائدة تخدم أهداف التنمية المستدامة.

يأتي تنظيم هذه النسخة بالتعاون الإستراتيجي مع شركاء محليين ودوليين بارزين، وعلى رأسهم معهد الكم المفتوح (OQI)، ومنصة iQafé التعليمية، وشركة Molket، وشركةFixed Solutions .

افتتح الفعاليات الدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكتبة الإسكندرية، نيابة عن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وأعرب عن سعادته بتنظيم الحدث للمرة الثانية ورحب بجميع المشاركين متمنياَ لهم التوفيق.

وتركز مسارات التنافس هذا العام على أربعة محاور رئيسية، تشمل: تطوير أدوية دقيقة وتصنيف الأورام عبر الذكاء الاصطناعي الكمي، ومحاكاة المواد المتقدمة للطاقة النظيفة، وتصميم شرائح كمية، وتأمين البنية التحتية الرقمية بشبكات اتصالات فائقة الأمان (تشفير ما بعد الكم) لحماية تدفق البيانات بين المدن. ويأتي هذا الحدث الاستثنائي بعد النجاح غير المسبوق للنسخة الأولى التي عُقدت في سبتمبر من العام الماضي، والتي نجحت في وضع حجر الأساس لمجتمع علمي متخصص في مصر. وقد أثبتت النسخة السابقة أن المنطقة تمتلك الكوادر القادرة على استيعاب وتطوير خوارزميات الكم، مما مهد الطريق لتوسيع نطاق المشاركة الإقليمية والدولية في نسخة 2026، لتصبح المكتبة نقطة انطلاق لتبادل المعرفة ودعم الابتكار التكنولوجي.