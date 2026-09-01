ضبط 9 أشخاص بالقاهرة لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالشوارع والميادين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 02:41 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و3 سيدات، لـ7 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وضُبط برفقتهم 11 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهليتهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته إحدى دور الرعاية.