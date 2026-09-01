وزارة التعليم تنفى إلغاء مادة العلوم المتكاملة لطلبة المرحلة الثانوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - في إطار المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي ادعت إلغاء مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي وعودة مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة هذه المنشورات التي تستهدف التضليل ونشر الشائعات عبر نشر صور مفبركة مدعية أنها من الموقع الرسمي للوزارة.

خريطة المواد الدراسية للصف الأول الثانوي كما هى

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن خريطة المواد الدراسية للصف الأول الثانوي كما هي دون أي تغيير بما في ذلك مادة العلوم المتكاملة.

ويمكن الاطلاع على مواد الصف الأول الثانوي عبر الموقع الرسمي للوزارة :

https://ellibrary.moe.gov.eg/Books-sec/

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