وزير الخارجية يتفقد سير العمل بعدد من قطاعات الوزارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 04:37 مساءً -

قام د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين ٣١ أغسطس، بجولة تفقدية بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة شملت عدداً من قطاعات وإدارات الوزارة أبرزها القطاع الثقافي، والقطاع القنصلي والمصريين بالخارج، والإدارة القضائية، وذلك في اطار المتابعة الدورية لسير العمل وبحث سبل تعزيز جودة الأداء المؤسسي.

كما تفقد الوزير عبد العاطي سيارة الخدمات القنصلية المتنقلة، واطلع على الإمكانيات التي توفرها لتيسير حصول المواطنين على الخدمات القنصلية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الخدمات وتقريبها من المواطنين، والتوسع في رقمنة المعاملات القنصلية وتوظيف الحلول التكنولوجية الحديثة بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتحديث منظومة العمل القنصلي بما يلبي احتياجات المواطنين في الداخل والخارج.

وأكد وزير الخارجية خلال الجولة أهمية العمل بروح الفريق، والاستمرار في تطوير الأداء بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويدعم قدرة الوزارة على أداء مهامها على الوجه الأمثل.