إستمرار فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك (نسور الحضارة- 2026)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 12:37 مساءً -

إستمرت فعاليات التدريب الجوى المصرى الصينى المشترك (نسور الحضارة-2026) بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين، والذى يتم تنفيذه بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

حيث تم تنفيذ عدد من الطلعات المشتركة للتدريب على إدارة أعمال القتال الجوى لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية وفقاً لأحدث التكتيكات الجوية بما يسهم فى تبادل الخبرات وتطوير مهارات وقدرات الطيارين على العمل المشترك فى تناغم وتنسيق كامل فيما بينهم ، فضلاً عن التدريب على أعمال التزود بالوقود فى الجو.

يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية الحديثة ، وكذا تعظيم الخبرات المتبادلة بما ينعكس على قدرة وجاهزية القوات الجوية لكلا البلدين لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليها بكفاءة وإقتدار.