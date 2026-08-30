ليفربول ينجو من فخ نوتنغهام

ليفربول ينجو من فخ نوتنغهامنجا فريق ليفربول من الهزيمة في عقر داره أمام مضيفه نوتنغهام فوريست 2-2 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فريق نوتنغهام فوريست مرتين عبر كل من اللاعبين: دان ندوي، ومورغان جيبس وايت في الدقيقتين 24، 70 من ركلة جزاء على الترتيب.

ورد أصحاب الأرض "الريدز" بالهدف الأول عبر مهاجمه السويدي أليكسندر إيساك في الدقيقة 60، ومن ثم أحرزه لاعبه الإسباني فيكتور مونيوز الهدف الثاني بطريقة رائعة في الوقت القاتل في الدقيقة 82 من زمن اللقاء على ملعب "أنفيلد".

واكتفى فريق ليفربول بنقطة واحدة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى نقطتين، وبحتل المركز العاشر في جدول ترتيب "البريمير ليغ" بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما حصد فريق نوتنغهام فوريست أول نقطة في الموسم الجديد للدوري ويشغل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب حتى الآن.

