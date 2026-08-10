نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الحدود الدنيا بالشعبة الأدبية بالنظام الحديث

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 09:05 مساءً - أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مساء اليوم الإثنين، الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة المصرية بالنظام الحديث، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق والصحفيين والإعلاميين المتخصصين في شؤون التعليم العالي بمختلف وسائل الإعلام.
وجاءت الحدود الدنيا للشعبة الأدبية بالنظام الحديث على النحو التالي:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة299
ألسن كفر الشيخ299
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية294
ألسن عين شمس292
إعلام القاهرة289
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية288.5
سياسة واقتصاد السويس288.5
ألسن الفيوم288
إعلام عين شمس286
سياسة واقتصاد بني سويف286
ألسن الغردقة285
ألسن بني سويف284
إعلام المنوفية282
ألسن المنيا282
ألسن سوهاج280.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق279
ألسن الأقصر279
ألسن أسوان278.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس278
إعلام بني سويف277.5
إعلام قنا275.5
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد273.5
آثار القاهرة273
الاعاقة والتأهيل بني سويف272.5
آثار عين شمس272
آثار الزقازيق بصان الحجر271.5
حقوق بور سعيد271.5
آثار دمياط270.5
آثار الفيوم268.5
آثار و لغات مطروح264.5
آثار أسوان264.5
آثار الأقصر262.5
حقوق قنا260.5
آداب القاهرة259.5
حقوق سوهاج259
آثار سوهاج259
تربية الزقازيق258.5
آداب انتساب موجه القاهرة258
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية257
آثار قنا257
حقوق انتساب موجه قنا256
تربية الإسكندرية256
حقوق انتساب موجه سوهاج256
تربية عين شمس254.5
تجارة القاهرة253
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية252.5
آداب عين شمس252
تربية بور سعيد252
فنون جميلة (فنون) المنصورة251
تربية المنصورة251
تجارة الإسكندرية251
تجارة انتساب موجه القاهرة251
فنون جميلة (فنون) العاصمة بحلوان250.5
تجارة عين شمس250.5
آداب انتساب موجه عين شمس250
تجارة انتساب موجه الإسكندرية249
تجارة انتساب موجه عين شمس248.5
تربية بنها248.5
آداب الإسكندرية248.5
تربية دمنهور248
تجارة دمياط248
تربية طنطا247.5
تجارة و إدارة أعمال العاصمة بحلوان247.5
آداب انتساب موجه الإسكندرية247
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه العاصمة بحلوان246.5
آداب العاصمة بحلوان246
آداب انتساب موجه العاصمة بحلوان245
تجارة قنا244.5
حقوق كفرالشيخ243.5
تجارة انتساب موجه دمياط243
حقوق أسوان243
تربية المنوفية بشبين الكوم242.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية242
تربية كفر الشيخ242
حقوق المنيا242
آداب و علوم إنسانية السويس241.5
تجارة الزقازيق241.5
تجارة بنها241.5
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ241.5
تربية المنيا241.5
آداب بنها241
تربية العاصمة بحلوان241
دار العلوم القاهرة241
تجارة دمنهور241
دار العلوم انتساب موجه القاهرة240.5
تجارة انتساب موجه قنا240.5
تجارة انتساب موجه بنها240
آداب انتساب موجه بنها240
حقوق دمياط239.5
تجارة انتساب موجه دمنهور239.5
حقوق الفيوم238.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق238
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس238
تجارة المنصورة237.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم237
فنون جميلة (فنون) المنيا237
آداب بنات عين شمس236.5
آداب انتساب موجه بنات عين شمس236
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق236
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم236
تربية مطروح235.5
تجارة أسوان235.5
حقوق انتساب موجه أسوان235.5
تربية بنات عين شمس235
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية234.5
تربية السويس234.5
تجارة انتساب موجه المنصورة234
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس234
تربية مدينة السادات234
تجارة طنطا233.5
تربية الفيوم233.5
تجارة بني سويف233.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق233
فنون جميلة (فنون) أسيوط233
تربية دمياط232.5
تجارة انتساب موجه أسوان232.5
تجارة انتساب موجه طنطا232
تربية الغردقة231.5
تربية (تعليم ابتدائي) العاصمة بحلوان231.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية231
تجارة كفر الشيخ231
آداب دمنهور230.5
تجارة أسيوط230
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ230
آداب المنوفية بشبين الكوم230
تجارة انتساب موجه بني سويف230
تجارة السويس229.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس229
آداب الفيوم229
تربية بني سويف229
آداب انتساب موجه دمنهور229