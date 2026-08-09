عراقجى: لا نجرى محادثات مع واشنطن حالياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 05:13 مساءً - جدد وزير خارجية إيران عباس عراقجي التأكيد على أنه لا مفاوضات حالياً مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عراقجي، لن تكون هناك مفاوضات ما دامت الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت، وفق ما نقلت وكالة مهر، اليوم الأحد، وشدد على أنه لا توجد محادثات مع واشنطن بل مجرد تبادل للرسائل عبر وسطاء.

وأشار إلى أن الوسطاء ما زالوا يبذلون جهوداً لإيجاد سبل لاستئناف المفاوضات مجدداً. وقال: ما لم تتوقف انتهاكات الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم، وما لم تعوّض واشنطن عن انتهاكاتها، فلا إمكانية لاستئناف المفاوضات".

ماذا تقول طهران بشأن إعادة فتح "هرمز" ؟

من جهة أخرى ، أكد عراقجي أن طهران ومسقط قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز؛ لكنه أكد أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز وإعادة فتح المضيق تتطلب توفير ظروف أخرى وتم نقل موقفنا هذا عبر الوسطاء.

و أوضح عراقجى أن إعادة فتح "هرمز" تعتمد على شروط من بينها تعويضات من واشنطن مقابل انتهاكاتها لمذكرة تفاهم إسلام آباد، وأضاف "مفاوضاتنا مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز تواصلت بشكل إيجابي ويمكن القول إننا نمر بالمراحل النهائية منها، وسيتم استبدال المسارات القديمة في مضيق هرمز بمسارات جديدة في مفاوضاتنا مع سلطنة عمان والخبراء يعملون حاليا على الخرائط.

وشدد عراقجى على أن خطة فصل حركة المرور السابقة في مضيق هرمز لم تعد مقبولة لدى ‫طهران‬ وهناك حاجة إلى مسار جديد، والمحادثات بين البحرية الإيرانية والعمانية استنادا إلى الخرائط الموجودة لتحديد المسار الجديد في هرمز.‬‬‬

وفى السياق نفسه، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني سردار محبي، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية ، إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة شروط إيران وتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية. وإذا قبلت الولايات المتحدة الشروط الإيرانية فسيُفتح مضيق هرمز بالتأكيد.

وأكد أن إعادة فتح مضيق هرمز تخضع لآليات وشروط خاصة بطهران ولا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، مضيفا أن مضيق هرمز بالنسبة لنا ليس مجرد ممر مائي اقتصادي بل هو عنصر من عناصر القوة الجغرافية والإستراتيجية.