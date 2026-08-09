نتنياهو: إسرائيل ترفض وثيقة النقاط الـ15 بشأن قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 04:21 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض حكومته وثيقة النقاط الـ15 بشأن قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل لن توافق على أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.

وقال نتنياهو في تصريحات نقله الإعلام الإسرائيلي: ما دمت رئيسا للحكومة، لن تقوم دولة فلسطينية، لا في غزة ولا في الضفة، لا فتحستان ولا حماسستان.