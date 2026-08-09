نتنياهو: إسرائيل ترفض وثيقة النقاط الـ15 بشأن قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 04:21 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض حكومته وثيقة النقاط الـ15 بشأن قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل لن توافق على أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.
وقال نتنياهو في تصريحات نقله الإعلام الإسرائيلي: ما دمت رئيسا للحكومة، لن تقوم دولة فلسطينية، لا في غزة ولا في الضفة، لا فتحستان ولا حماسستان.
وأضاف، ردا على من شككوا في موقف إسرائيل من الوثيقة: إسرائيل ترفض وثيقة النقاط الـ15، مؤكدا أنه يريد تجديد التأكيد على هذا الموقف بشكل واضح.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس، موضحا أن المقصود هو نزع جميع الأسلحة، بما يشمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وقال نتنياهو إن إسرائيل تطالب بـ«نزع حقيقي للسلاح، لا نزع صوري»، في إشارة إلى رفضها أي ترتيبات تتيح لحماس الاحتفاظ بقدرات عسكرية في قطاع غزة.