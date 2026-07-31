رئيس مدغشقر: العاصمة الجديدة تجربة رائدة على المستوى الدولي في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:05 مساءً - استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، والوفد الرسمي المرافق، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر.

وكان في استقباله المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث رحب بالضيف والوفد المرافق، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور إيجابي، وحرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات التنمية العمرانية والاستثمار والتنمية المستدامة.

واستهلت الزيارة بمقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث عقد لقاء قدم خلاله خالد عباس عرضًا تقديميًا متكاملًا حول مشروع العاصمة الجديدة، استعرض خلاله رؤية الدولة المصرية لإنشاء المدينة باعتبارها إحدى أكبر مشروعات التنمية العمرانية في العالم، وما تم إنجازه من مراحل المشروع، إلى جانب استعراض منظومة البنية التحتية الذكية، وأنظمة التشغيل والإدارة، ومفاهيم الاستدامة والتحول الرقمي التي تقوم عليها العاصمة الجديدة، بما يجعلها نموذجًا متقدمًا لمدن الجيل الرابع. كما شهد اللقاء حوارًا مثمرًا، تم الإجابة فيه عن استفسارات السيد الرئيس والوفد المرافق بشأن مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية والاستثمارية للمشروع.

وعقب ذلك، توجه الضيف إلى مركز مصر الثقافي الإسلامي، حيث تم التعرف على أهم مكونات المركز مع شرح وتوضيح من منصة المشاهدة لمعالم الحي الحكومي، ساحة الشعب، مجلسي النواب والشيوخ ومدينة العدالة.

تلي ذلك زيارة الحي الدبلوماسي، حيث شملت الجولة تفقد أحد مباني المبادرة الرئاسية كاملة التشطيبات، والتي أُطلقت في إطار جهود الدولة لتشجيع السفارات والبعثات الدبلوماسية على الانتقال إلى العاصمة الجديدة، عبر توفير مقار دبلوماسية متكاملة وجاهزة للاستخدام وفق أعلى المعايير

ثم انتقل الضيف والوفد المرافق بعد ذلك إلى منطقة الأعمال المركزية، حيث صعدوا إلى الطابق الرابع والسبعين بالبرج الأيقوني، أعلى برج في إفريقيا، حيث شاهد الرئيس والمرافقين بانوراما متكاملة للعاصمة الجديدة، واستمعوا إلى شرح ميداني لأبرز المناطق العمرانية التي تم الانتهاء منها، والمشروعات الجاري تنفيذها، وخطط التوسع المستقبلية، بما يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق في فترة زمنية قياسية وفق أحدث المعايير العالمية في التخطيط والتنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا لمسار التعاون القائم بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجهات الاختصاص في جمهورية مدغشقر، حيث سبق أن وقع الجانبان مذكرة تفاهم بهدف تقديم الدعم الفني ونقل الخبرات والمعرفة المتراكمة في مجالات التخطيط العمراني، وإدارة وتنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك للمساهمة في إنشاء امتداد حضري جديد للعاصمة الملاجاسية أنتاناناريفو، بما يعكس الثقة الدولية في الخبرات المصرية التي اكتسبتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس مدغشقر عن بالغ تقديره لما حققته مصر من إنجازات عمرانية وتنموية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن العاصمة الجديدة تمثل تجربة رائدة على المستوى الدولي في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة، ومعربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية مدغشقر، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التنمية العمرانية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.