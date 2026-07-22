مدبولي: تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من الوقود والسلع تحسبا للتطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 05:13 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية ومواجهة أي تداعيات قد تفرضها التطورات الإقليمية.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم بمدينة العلمين الجديدة، حيث استهل الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، مؤكدا أن الثورة مثلت محطة وطنية فارقة في تاريخ مصر.

واستعرض مدبولي نتائج الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا، والتي شهدت مباحثات مع الرئيسة سامية صلوحو حسن، وتوقيع مذكرتي تفاهم في مجالات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاركة الرئيسين في الجلسة الختامية لمنتدى رجال الأعمال المصري التنزاني، الذي ناقش فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

كما تناول رئيس الوزراء نتائج زيارة رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتينيجرو) إلى مصر، والتي شهدت مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة موانئ مونتينيجرو، بهدف تعزيز التعاون في النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تابعت خلال الاجتماع تطورات التصعيد في المنطقة، خاصة المستجدات المرتبطة بالأزمة الأمريكية الإيرانية، مؤكدا استمرار مصر في تبني نهج يقوم على خفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ودعم أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، ورفض أي اعتداءات على الدول العربية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع بشكل مستمر موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب العمل على زيادة احتياطي المواد البترولية بمختلف أنواعها، لضمان جاهزية الدولة للتعامل مع أي مستجدات أو تحديات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.