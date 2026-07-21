وزير العمل ومنظمة العمل الدولية يضعان خطة تنفيذية لإطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:49 مساءً - استقبل وزير العمل، حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برئاسة إيريك أوشلان، وذلك لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها وضع اللمسات التنفيذية لإعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر.

وشهد اللقاء الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية وجدول زمني محدد للانتهاء من البرنامج، إلى جانب استعراض مسودة خارطة طريق تتضمن آليات التشاور الاجتماعي مع جميع الأطراف المعنية، وتعزيز مبادئ الحوار والشراكة الثلاثية بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية وخططها التنموية، وبما ينسجم مع معايير واتفاقيات العمل الدولية.

كما ناقش الجانبان محاور البرنامج، التي تشمل تطوير فرص العمل ،وتعزيز الحماية الاجتماعية، وترسيخ الحوار والتشاور الاجتماعي، وإقرار المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، تمهيدًا لإطلاق البرنامج رسميًا خلال الربع الأول من عام 2027.

ويُعد البرنامج الوطني للعمل اللائق الإطار الرئيسي الذي تنفذ من خلاله منظمة العمل الدولية تعاونها مع الدول الأعضاء، حيث يُبنى على أولويات الحكومات وشركاء العمل، ويرتكز على مبادئ الحوار الاجتماعي والعمل اللائق وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد الوزير حسن رداد حرص وزارة العمل على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع منظمة العمل الدولية، بما يسهم في تطوير سياسات سوق العمل، ورفع كفاءة بيئة العمل، ودعم التشغيل والإنتاج،، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تضع توفير فرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، في مقدمة أولويات الدولة المصرية.