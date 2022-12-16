وزيرا الزراعة فى مصر ولبنان يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين (صور)

جدة - نرمين السيد - السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى استقبل عباس الحاج حسن وزير الزراعة بدولة لبنان الشقيق والوفد المرافق له وبحث معه آفاق التعاون الزراعى بين البلدين الشقيقين بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والسفير على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة وبعض قيادات الوزارتين.





وأكد القصير خلال الاجتماع على الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتقديم كل أوجه الدعم لدولة لبنان الشقيق ومساندته فى ظل الظروف التى يمر بها حاليا، مضيفا أن الاجتماع تناول العديد من القضايا المتعلقة بزيادة التبادل التجارى والشراكة الزراعية فى مجال اجراءات الحجر الزراعى والبيطرى والصحة الحيوانية والنباتية وكذلك متابعة أعمال اللجنة الفنية المصرية اللبنانية الزراعية المشتركة وأيضا تذليل كل العقبات أمام تعزيز التعاون وتبادل السلع الزراعية بين البلدين.



وأعرب وزير الزراعة اللبنانى عن سعادته بزيارة القاهرة، ونقل تحيات القيادة السياسية اللبنانية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية معبرا عن شكره وتقديره لوقوف مصر الشقيقة الكبرى بجوار لبنان، واصفا الرئيس السيسى بأنه البطل العظيم فى الزمن الصعب.



وأشاد بدور القيادة السياسية المصرية فى ظل الظروف والتطورات العالمية التى نواجهها الآن.



وأضاف الحاج أن النقاش مع نظيره المصرى كان هادف وبناء وتناول عمليات التصدير والاستيراد

وتسهيل التبادل التجارى الزراعى بين مصر ولبنان فى إطار شراكة استراتيجية حقيقية تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.



يشار إلى أن وزير الزراعة اللبنانى يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين ورجال الأعمال اللبنانيين يقوم خلالها بعقد عدة لقاءات مع المسؤولين ورجال الأعمال والمصدرين المصريين لبحث آفاق التعاون المشترك بين مصر ولبنان.