أحمد فهمي: طليقتي أكثر شخص تأذى نفسياً بسببي كشف الممثل والمطرب المصري أحمد فهمي لأول مرة عن جوانب خفية من حياته الشخصية مؤكدا أنه فشل كزوج إلا أنه نجح ك إقرأ المزيد

كشف الممثل والمطرب المصري أحمد فهمي لأول مرة عن جوانب خفية من حياته الشخصية، مؤكداً أنه فشل كزوج إلا أنه نجح كأب لأبنائه، مشيراً إلى أن طليقته أكثر من تأذى منه.

وقال فهمي خلال برنامج "تحت الضغط" على شاشة MBC، مساء الأربعاء، أنه يعترف بفشله كزوج رغم حبه لزوجته السابقة المطربة أميرة فراج وارتباطهما في سن صغيرة، فيما أكد أن أكثر من تأذى نفسياً بسببه في حياته كانت طليقته.

كما أضاف فهمي: "أعتقد أن أكتر شخص تأذى نفسياً مني هو طليقتي أميرة فراج، بسبب زواجنا في سن صغيرة". وأردف: "تعارفنا وأنا بعمر 20 عاماً فقط، وأنجبنا أول طفل وأنا 24 عاماً، ثم نضجنا سوياً"، فيما أكد أنه نجح كأب لأبنائه وأنه صديق لطليقته أميرة فراج بعد الانفصال.

إلى ذلك، كشف أحمد فهمي تفاصيل خاصة عن فترة ما بعد الطلاق، مشيراً إلى أنه ترك المنزل وانتقل إلى منزل آخر أثناء تصوير أحد أعماله، في فترة صعبة ومربكة، حيث عاش لعدة أيام بدون ثلاجة في منزله الجديد بسبب سرعة الانتقال وانشغاله بالتصوير.

يذكر أن الممثل والمطرب أحمد فهمي كان قد انفصل عن زوجته الفنانة أميرة فراج العام الماضي، بعد زواج استمر 28 عاماً، وأثمر عن طفلين هما عمر وحسن.