كريم عبدالعزيز مخرجًا بمهرجان الغردقة لسينما الشباب يواصل مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الرابعة التي تقام في الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر من الشهر الجاري إقرأ المزيد

يواصل مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الرابعة، التي تُقام في الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر من الشهر الجاري، برنامجه الاستيعادي لعروض مشاريع تخرج كبار المخرجين والفنانين، بهدف مد جسور التواصل واكتساب الخبرات بين الأجيال المختلفة من المبدعين من خريجي المعاهد والأكاديميات السينمائية والطلبة.

يعرض المهرجان ضمن هذا البرنامج فيلمين من إخراج النجم كريم عبدالعزيز، الذي تخرج من قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما عام 1997. الفيلمان هما "الثقب العالي"، بطولة الفنان سيد عبدالكريم وعلاء خميس، وقصة محمد عبدالرحمن، وسيناريو تامر حبيب.

والفيلم الثاني، وهو مشروع التخرج، بعنوان "لوحة من لحم"، بطولة إيهاب فهمي، ميرنا وليد، والممثل السعودي خالد الحربي، وسيناريو علي شوقي، وإخراج كريم عبدالعزيز. ويحكي الفيلم عن مشاكل الشباب في مواجهة المستقبل، ودخول مزاد الحياة، وتحديات المستقبل.

كما يعرض المهرجان فيلم «يحيا العدل»، وهو مشروع تخرج المخرج أشرف فايق، وتتناول فكرته قصة رجل طاعن في السن يتعرض لحادث على الطريق، ولا يقف أحد لإنقاذه سوى الصحفية آثار الحكيم، وتذهب به إلى المستشفى، وتتعرض للعديد من المشاكل حتى يتم إدانتها.

الفيلم بطولة آثار الحكيم، وأحمد بدير، ومحمد هنيدي، ومحمد توفيق، ومفيد عاشور، وأشرف طلبة.