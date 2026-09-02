أخبار اليمن : وفاة مزارع ونجله اختناقاً داخل بئر في ذمار

وفاة مزارع ونجله اختناقاً داخل بئر في ذمارتوفي مزارع ونجله في مديرية عنس بمحافظة ذمار، اليوم، اختناقاً داخل بئر يدوية في قرية ذي شنية بمخلاف وادي الحار.

وأوضح أبناء المنطقة، أن الحادث وقع عندما نزل المزارع عبدالجليل الهيدمة (46 عاما) إلى البئر اليدوية التابعة له بغرض تفقد وإصلاح "المراوح"، وأثناء وجوده في الأسفل شعر بدوار واختناق وطلب المساعدة من نجله قناف البالغ من العمر (20 عاماً) الذي كان أعلى البئر والذي بدوره سارع لطلب النجدة وإحضار الحبل، إلا أن تأخر المساعدة دفع الأب لمحاولة الصعود بنفسه، لكنه فقد وعيه وسقط مغشياً عليه وسط الماء.

وعند مشاهدة ذلك، اندفع الأبن ونزل بسرعة إلى البئر لمحاولة إنقاذ والده، وعند وصوله إلى أسفل البئر شعر بالاختناق والدوار وسقط هو الآخر بجانب والده.

وأوضح الأهالي أن كل من حاول النزول لإنقاذهما شعر بالاختناق بسبب عمق البئر ونقص الأكسجين فيه، ما حال دون إنقاذهما في الوقت المناسب.

ووفقا لأهالي القرية فقد استمرت محاولة انقاذهما لساعات، حيث كان يتم ربط شخص بحبل وما إن يصل إلى منتصف البئر حتى يشعر بالاختناق، وفي الأخير تمكن شاب من النزول إلى قاع البئر وربط جثتي الأب وابنه وتم إخراجهما، إلا أنهما كانا قد فارقا الحياة.

وأشار أبناء المنطقة، إلى أن حوادث الاختناق في الآبار اليدوية تتكرر بشكل متزايد، ويرجعون ذلك إلى طبيعة المياه الكبريتية في الآبار، وعدم اتخاذ متطلبات السلامة اللازمة عند النزول إليها مثل التهوية وقياس الغازات.

وتدعو السلطة المحلية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم النزول إلى الآبار العميقة والمغلقة دون اتباع إجراءات السلامة، والاستعانة بالجهات المختصة في مثل هذه الحالات.