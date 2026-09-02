الذهب يتراجع بأكثر من 1%
تراجع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين تترقب الأسواق بيانات مهمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات جديدة بشأن آفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 4393.89 دولار للأوقية، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 19 أغسطس .. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4443.10 دولار للأوقية.
وواصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات مكاسبها، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 65.72 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1788.35 دولار، وتراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1334.52 دولار.
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