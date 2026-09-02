أخبار اليمن : قصف سعودي يستهدف قرى آهلة في صعدة

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قصف سعودي يستهدف قرى آهلة في صعدة

استهدف قصف مدفعي للعدو السعودي، مساء اليوم، قرى سكنية بمديريتي غمر ورازح بمحافظة صعدة. قصف سعودي يستهدف قرى آهلة في صعدةاستهدف قصف مدفعي للعدو السعودي، مساء اليوم، قرى سكنية بمديريتي غمر ورازح بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف بقذائف المدفعية قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية، كما استهدف بقصف مدفعي قرى سكنية في منطقة غور المشوات بمديرية غمر. وأشار إلى أن طيران العدو المسيّر ألقى صباح اليوم قذيفة على منزل مواطن في مديرية الظاهر، مستنكرًا استمرار العدو السعودي في استهداف المناطق الآهلة بالسكان في مديريات محافظة صعدة الحدودية.

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