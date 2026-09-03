بايرن يدمر أسنابروك برباعية
أكمل بايرن ميونخ عقد المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوز كبير حققه، يوم الأربعاء، على مضيفه أسنابروك 4 - 1.
وسجل رون ميسنر هدفاً رائعاً لأصحاب الأرض أسنابروك من تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة في الدقيقة الخامسة، لكن رد بايرن لم يتأخر كثيراً حيث تعادل الفريق الضيف في الدقيقة 18 عن طريق الإنجليزي الدولي هاري كين، قبل أن ينجح توم بيشوف في إضافة الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 24، لينهي الفريق الشوط الأول متقدماً 2-1.
وفي الشوط الثاني أكمل بايرن ميونخ، حامل اللقب، تفوقه في المباراة، ليسجل هدفين جاءا عن طريق الفرنسي مايكل أوليسيه في الدقيقة 73، وهاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 86.
وكان بايرن قد حقق لقب النسخة الماضية من البطولة بالفوز على شتوتغارت 3 - صفر في المباراة النهائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايرن يدمر أسنابروك برباعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.