كأس إيطاليا: تأهل أودينيزي وساسولو

كأس إيطاليا: تأهل أودينيزي وساسولوتأهل فريق أودينيزي إلى دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه فينيسيا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ32، مساء الأربعاء.

سجل ثنائية أودينيزي الإيفواري فاكون بايو في الدقيقتين 34 و53، بينما أحرز البلجيكي ريتشي ساغرادو هدف فينيسيا في الدقيقة التاسعة من المباراة.

وبهذا الفوز، ضرب نادي أودينيزي موعدا مع أتلانتا في ثمن النهائي في ديسمبر المقبل حسب رزنامة الاتحاد الإيطالي، فيما ودع فريق فينيسيا البطولة من الدور الأول.

وفي مباراة أخرى من الدور ذاته، تأهل فريق ساسولو بعد بفوزه على فروزينوني بركلات الترجيح 4 - 3 إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وكان فروزينوني قد بادر بالتسجيل عبر بنيامين دومينغيز في الدقيقة 36، قبل أن يدرك أليكسا تيرزيتش التعادل لساسوولو في الدقيقة 45+2.

وسيواجه ساسولو فريق يوفنتوس في ثمن النهائي.