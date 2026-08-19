الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للجيش الليبى ويؤكد عمق العلاقات الأخوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أغسطس 2026 02:21 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور الفريق أول خالد حفتر رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، والمهندس بالقاسم حفتر رئيس صندوق إعمار ليبيا، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى رحّب بزيارة المشير حفتر إلى مصر، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا، ومشدداً على أهمية تعزيز الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.