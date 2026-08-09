أحمد السعدني يحيي ذكرى وفاة طليقته أم أولاده.. وزوجته تعلق أحيا الفنان أحمد السعدني الذكرى السابعة لوفاة طليقته وأم أولاده المهندسة أمل سليمان والتي رحلت عن عالمنا عام إقرأ المزيد

أحيا الفنان أحمد السعدني الذكرى السابعة لوفاة طليقته وأم أولاده المهندسة أمل سليمان، والتي رحلت عن عالمنا عام 2019؛ مطالباً أصدقاءه وجمهوره بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وقد نشر أحمد السعدني عبْر حسابه على "إنستغرام"، صورة طليقته؛ مُعلقاً عليها بقوله: "الذكرى السنوية السابعة. أرجو الدعاء". حيث تفاعل معه عددٌ كبير من زملائه في الوسَط الفني وكذلك الجمهور، منهم: إسعاد يونس، مايان السيد، دارين حداد، أحمد داش، علا رشدي، محمد جمعة وغيرهم.

ومن جانبها، حرصت زوجته الكاتبة ميرنا الهلباوي، على التفاعل مع المنشور ودعم زوجها والدعاء للفقيدة بالرحمة، مما حظي بإشادة المتابعين الذين أثنوا على هذه اللفتة الإنسانية.

وكان أحمد السعدني قد كتب رسالة مؤثّرة عن علاقته بالراحلة منذ اليوم الأول لتعارفهما، مروراً بتتويج علاقتهما بالزواج، نهاية بالانفصال ومحاولات الرجوع. حيث قال بعد ساعات من وفاتها: "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية، لكن حسيت إني لازم أعمل كده دلوقتِ وكلماتي ممكن تنفع أي حد، هحس إني عملت حاجة. يوم 9/9/2013 حب من أول نظرة في الشارع ما بين معهد السينما؛ حيث كانت تدرس، ومعهد فنون مسرحية حيث كنتُ ألهو وأدرس برضو".

وأضاف: "كنت راكب عربية، وكانت ماشية على رجليها، كنت هخبطها لكن حصل خير، لا محصلش قوي. خبطتي هي في قلبي. سنة خطوبة. سنة كتب كتاب. شهر جواز. خلفة أول ولد. هنا بدأت المشكلة اللي بكتب الكلام ده عشانها".

وتابع: "أنا زي كتير للأسف شباب anti تحمل مسؤولية، بُص لنسب الطلاق وأنت تفهم، أنا بييجي لي أرتيكاريا لما أحس إني مسؤول، وهي برضو حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني أكتر ما تنطق اسمي. كانت النتيجة في أول سنة بس، حوالي 4 طلاق شفهي. كل الشيوخ ساعتها قالوا لنا ده لعب عيال. الطلاق ليه شروط زي الجواز. تمام أسكت بقى! لا تعال يا عم طبق الشروط. أدي أول طلقة".

واستكمل أحمد السعدني حديثه قائلاً: "تمام كده. لأ، رجعنا لبعض. جبنا تاني ولد. نفس الإحساس، نفس الأرتيكاريا. بس المرة دي صمود مش هينفع نتطلق تاني. الجانب الأناني في شخصيتي غلبني. المشكلة إني عمري ما ارتحت. كنت بأجل الرجوع يمكن أكبر أو أعقل أو أقدر أتحمل المسؤولية بجد، حددت لنفسي سن معين أرجع لها فيه. قال يعني هبقي نضجت بس ملحقتش".

وتابع قائلاً: ماتت في لحظة. كانت بتكلمني قبلها بساعة. ومكانتش عيانة، كان عندها ضغط زي أغلب الشعب المصري. الحمد لله، ماتت ومشيت وقررت تسيبني للأبد، كنت فاكرها هتستناني ومتأكد من ده. مستحيل تحب حد غيري، مجاش في بالي إنها ممكن تموت دلوقتِ. صغيرة وأكتر واحدة في حياتي شفتها بتحب الحياة وعندها طاقة إيجابية، ماتت وسابت لي الولدين والندم".

يُذكر أن أحمد السعدني قد فاجأ جمهوره يوم 26 يونيو الماضي بإعلان زواجه من الكاتبة والروائية ميرنا الهلباوي، في خطوة لم يسبقها أيّ إعلان رسمي عن ارتباطهما؛ حيث شارك صورة آنذاك من الحفل، ظهرت العروس خلالها مرتدية فستان الزفاف، في أول ظهور رسمي لهما بعد الزواج. وأرفق السعدني الصورة بتعليق مقتضب حمل الخبر بالكامل؛ حيث كتب: "تزوجنا".