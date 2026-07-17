الطريقة الصحية لغسل الفاكهة والخضراوات : أخطاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 08:12 صباحاً - يحرص كثير من الأشخاص على غسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها، لكن اتباع بعض العادات الخاطئة قد يقلل من فعالية التنظيف، بل قد يساهم في انتقال التلوث أو تسريع فساد المنتجات الغذائية.

ويؤكد خبراء التغذية وسلامة الغذاء أن الهدف من غسل الفواكه والخضراوات لا يقتصر على إزالة الأتربة الظاهرة، بل يشمل أيضًا تقليل البكتيريا والطفيليات وبقايا المبيدات التي قد تلتصق بسطحها أثناء الزراعة أو النقل أو التخزين، وهو ما يساعد على جعل الطعام أكثر أمانًا للاستهلاك.

لماذا يجب غسل الفواكه والخضراوات؟

تتعرض المنتجات الزراعية للعديد من العوامل قبل وصولها إلى المستهلك، مثل التربة، ومياه الري، وعمليات النقل والتداول، لذلك قد تحمل على سطحها ملوثات أو ميكروبات غير مرئية.

ولهذا ينصح الخبراء بغسل جميع أنواع الفواكه والخضراوات جيدًا قبل تناولها، حتى وإن كانت تبدو نظيفة أو كانت من المنتجات العضوية.

حتى المنتجات العضوية تحتاج إلى الغسل

يعتقد البعض أن الفواكه والخضراوات العضوية لا تحتاج إلى الغسل، لكن هذا الاعتقاد غير صحيح، إذ يمكن أن تلتصق بها الأتربة أو الميكروبات أثناء الحصاد أو النقل أو التخزين.

لذلك يبقى غسلها خطوة أساسية قبل تناولها أو استخدامها في إعداد الطعام.

اغسلها قبل الأكل وليس قبل التخزين

من أكثر الأخطاء شيوعًا غسل الفواكه والخضراوات فور شرائها ثم تخزينها داخل الثلاجة.

ويؤكد المختصون أن الأفضل هو غسلها قبل الاستخدام مباشرة، لأن تخزينها وهي رطبة قد يؤدي إلى نمو العفن والبكتيريا، ويقلل من مدة صلاحيتها، خاصة في الأجواء الحارة أو عند عدم تجفيفها جيدًا.

الماء الجاري هو أفضل وسيلة

ينصح الخبراء بغسل معظم أنواع الفواكه والخضراوات تحت ماء جارٍ بارد مع فرك السطح برفق باستخدام اليد لإزالة الأوساخ العالقة.

أما الأنواع ذات القشرة السميكة، مثل البطاطس والخيار والتفاح والشمام، فيمكن تنظيفها باستخدام فرشاة مخصصة ونظيفة لإزالة الشوائب بصورة أفضل.

هل يجب استخدام الصابون؟

الإجابة هي لا.

يحذر خبراء سلامة الغذاء من استخدام الصابون أو المنظفات المنزلية أو المطهرات عند غسل الفواكه والخضراوات، لأنها قد تترك بقايا كيميائية يصعب التخلص منها وقد تكون غير آمنة للاستهلاك.

وفي معظم الحالات، يعد الماء الجاري كافيًا لإزالة نسبة كبيرة من الملوثات الموجودة على السطح.

ماذا عن الخل وبيكربونات الصوديوم؟

يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام محلول من الخل المخفف أو بيكربونات الصوديوم للمساعدة في إزالة بعض الشوائب وبقايا المبيدات، ثم شطف المنتجات جيدًا بالماء.

ورغم أن هذه الطرق قد يستخدمها بعض المختصين، فإن الهيئات الصحية تؤكد أن الماء الجاري يظل الوسيلة الأساسية الموصى بها، ولا توجد ضرورة لاستخدام هذه المحاليل بشكل يومي أو روتيني.

لا تتجاهل الغسل قبل التقشير

يظن البعض أن تقشير الفاكهة أو الخضراوات يغني عن غسلها، إلا أن الخبراء يحذرون من أن السكين قد ينقل البكتيريا من القشرة إلى الجزء الداخلي أثناء التقطيع.

ولهذا يجب غسل الفاكهة أو الخضراوات جيدًا قبل تقشيرها، للحفاظ على سلامة الطعام.

نظافة اليدين والأدوات لا تقل أهمية

قبل البدء في إعداد الطعام، ينبغي غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، مع تنظيف ألواح التقطيع والسكاكين والأدوات المستخدمة، لمنع انتقال البكتيريا من الأسطح إلى الطعام.

كما يفضل الفصل بين أدوات تقطيع اللحوم النيئة وأدوات تقطيع الخضراوات والفواكه، لتقليل خطر التلوث المتبادل.

خطوات بسيطة لطعام أكثر أمانًا

يشير خبراء التغذية إلى أن غسل الفواكه والخضراوات بالطريقة الصحيحة لا يقضي على جميع الميكروبات بنسبة 100%، لكنه يقلل بشكل كبير من خطر انتقال مسببات الأمراض، ويساعد في إزالة نسبة كبيرة من الأتربة والملوثات وبقايا المبيدات.

وتبقى العناية بنظافة الطعام، إلى جانب التخزين السليم والالتزام بقواعد النظافة الشخصية، من أهم الوسائل للحفاظ على صحة الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء.