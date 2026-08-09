الأهلي السعودي ينافس شتوتجارت على موهبة فنربخشة الفرنسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 06:04 مساءً - دخل اللاعب الفرنسي الشاب صديقي شريف، موهبة فريق فنربخشة التركي، حسابات النادي الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام متزايد باللاعب من عدد من الأندية الأوروبية والسعودية ويبلغ شريف 19 عامًا، ويُنظر إليه باعتباره أحد المواهب الشابة التي يمكن أن تحقق إضافة مستقبلية لأي فريق يحصل على خدماته، خاصة مع تعدد العروض والاهتمامات المحيطة به خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي السعودي يزاحم شتوتجارت

وبحسب الصحفي التركي ياجيز سابونجو أوغلو، فقد أبدى الأهلي السعودي اهتمامًا بالتعاقد مع صديقي شريف، لينضم بذلك إلى قائمة الأندية التي تتابع اللاعب، وفي مقدمتها شتوتجارت الألماني.

وكان اسم الموهبة الفرنسية قد ارتبط في وقت سابق بعدد من الأندية الإنجليزية، من بينها إيبسويتش تاون وكوفنتري سيتي، قبل أن تتسع دائرة المهتمين بضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وأشار الصحفي التركي إلى أن هناك رغبة في الاستفادة المالية من بيع اللاعب، مؤكدًا أن انتقاله يمكن أن يمثل مكسبًا اقتصاديًا لنادي فنربخشة، خاصة مع تصاعد قيمته نتيجة المنافسة على خدماته.

تعديلات الدوري السعودي تدعم انتقال المواهب

وتأتي رغبة الأهلي السعودي في ضم شريف بالتزامن مع تعديلات شهدتها لوائح تسجيل اللاعبين الأجانب والشباب في الدوري السعودي، والتي تمنح الأندية مساحة أكبر للاستفادة من العناصر الشابة وتطويرها.

وقد تمثل هذه القواعد الجديدة عاملًا مساعدًا في جذب المواهب الأوروبية الصغيرة إلى الدوري السعودي، خصوصًا اللاعبين الذين يبحثون عن فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات.

ويرى مراقبون أن انتقال شريف إلى السعودية، حال إتمامه، قد يمنحه فرصة للتواجد بشكل أكبر مع الفريق الأول والاستفادة من البيئة التنافسية والاستثمار المتزايد في المواهب.

فنربخشة أمام قرار حاسم

وأصبح مستقبل صديقي شريف مرتبطًا بقرار نادي فنربخشة بشأن العروض المقدمة للحصول على خدماته، في ظل وجود منافسة من الأهلي السعودي وشتوتجارت، إلى جانب الاهتمام السابق من أندية إنجليزية.

ويترقب اللاعب والنادي التركي تطورات المفاوضات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن استمرار المنافسة بين الأندية قد يرفع من قيمة الصفقة ويمنح فنربخشة خيارات متعددة قبل حسم مستقبل موهبته الفرنسية.

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن الوجهة الجديدة لصديقي شريف، سواء بالاستمرار مع فنربخشة أو خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي أو أحد الدوريات الأوروبية.