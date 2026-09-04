أخبار اليمن : صنعاء.. شرطة المرور تُعلن عن خدمة نوعية وتخفيضات جديدة

صنعاء.. شرطة المرور تُعلن عن خدمة نوعية وتخفيضات جديدةأعلنت شرطة المرور عن تدشين خدمة اختيارية لتجديد رخص التسيير "كرت السيارة" لعدة سنوات، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير وتحسين الخدمات المرورية والارتقاء بمستوى الأداء وتسهيل معاملات المواطن.

وأكدت شرطة المرور في بيان، أن الخدمة الجديدة تتيح لمالكي المركبات الخصوصي - كمرحلة أولى، اختيار مدة التجديد التي تناسبهم، لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، مع تقديم تخفيضات تشجيعية على رسوم التجديد لمدة عامين وثلاثة أعوام.

وأشارت إلى أن رسوم التجديد لمدة عامين حُدّدت بمبلغ 11,830 ريال بدلاً عن الرسوم السابقة التي كانت بمبلغ 15,000 ريال فيما رسوم التجديد لثلاثة أعوام حددت بمبلغ 16,260 ريال بدلاً عن الرسوم السابقة التي كانت بمبلغ 23,000 ريال.

ودعت شرطة المرور مالكي المركبات المشمولة بالتخفيض إلى الاستفادة من هذه الخدمة والتخفيضات المقررة، والمبادرة إلى تجديد رخص تسيير مركباتهم عبر مراكز الإصدارات الآلية التابعة لشرطة المرور أو تطبيق شرطة المرور.

وبينت أن الخدمة ستُتاح للمواطنين في المحافظات الحرة، ابتداءً من يوم السبت، 23 ربيع الأول 1448هـ، الموافق 5 سبتمبر 2026م.