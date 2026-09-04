الزمالك يبدأ مشواره الأفريقي بانتصار.. الأبيض يهزم بطل جيبوتي 2-1

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 سبتمبر 2026 11:25 مساءً -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا مهما على إيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

دخل الزمالك اللقاء بقوة ونجح محمد شحاتة في وضع الفريق الأبيض بالمقدمة مبكرا بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة السادسة.

وواصل الزمالك ضغطه الهجومي بحثا عن تعزيز تقدمه وتمكن الأنجولي شيكو بانزا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 37 ليخرج أصحاب الأرض من الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد.

وفي النصف الثاني من اللقاء نجح فريق إيه إس بورت في تقليص الفارق بإحراز هدفه الأول في الدقيقة 82 لتزداد الإثارة خلال الدقائق الأخيرة. وحافظ الزمالك على تقدمه حتى إطلاق صافرة النهاية ليحقق الفوز في بداية مشواره القاري.

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع إيه إس بورت مجددا في مباراة الإياب يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي. ويحتاج الفريق الأبيض إلى الحفاظ على أفضلية الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل ضم محمد صبحي في حراسة المرمى وأحمد خضري ومحمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر في الدفاع. وتواجد محمد شحاتة وأحمد ربيع وآدم كايد في خط الوسط بينما قاد الهجوم شيكو بانزا وحسام أشرف وأحمد عبد الرحيم إيشو.

وضمت قائمة البدلاء عمر عبد العزيز ومصطفى الزناري والسيد أسامة ومحمد إبراهيم ومحمود جهاد وعبد الله السعيد وأحمد شريف وناصر منسي وعدي الدباغ.

ويعود الزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب استمر 3 سنوات. وكان الظهور الأخير للفريق في البطولة خلال مارس 2023 عندما خرج من دور المجموعات بعد وجوده في المجموعة الرابعة إلى جانب الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويطمح الزمالك خلال مشاركته الحالية إلى استعادة حضوره القاري والمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه. وكان آخر تتويج للفريق بالبطولة في عام 2002.